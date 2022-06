Le TikTok beauté de la semaine : la folie des faux ongles en beurre de cacahuètes

Le procédé peut sembler étonnant et sans doute très limite en termes de gaspillage alimentaire. Mais il a malgré tout réussi à convaincre plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Reste que la plupart demeurent sceptiques quant à cette astuce beauté, pour ne pas dire outrés. "Cela va trop loin", "J'appelle la police", "Je crie, je pleure, je vomis, pourquoi as-tu fait ça ?", "Tu ne peux pas être sérieuse" comptent parmi les nombreux commentaires postés sous la vidéo.

Et lorsqu'ils ne sont pas choqués, les utilisateurs préfèrent en rire : "Je suis allergique au beurre de cacahuètes", "Et mes parents qui me disaient de ne pas jouer avec la nourriture" ou encore "Si tu as un petit creux, tu tapes un croc dans l'ongle". Mieux vaut effectivement ne pas jouer avec les aliments, quels qu'ils soient, et se contenter d'une bonne couche de vernis ou d'une pose d'ongles en bonne et due forme en salon ou en institut.