Le TikTok beauté de la semaine : l’eyeliner transparent pour agrandir le regard naturellement

On part de la technique d’origine pour tracer un eyeliner mais une seule chose ne change pas : au lieu de dessiner un trait, ou une aile, à l’aide d’un liner noir ou coloré, utilisez une teinte neutre, la plus claire possible.

Plus concrètement, May Akhtar a recours à une teinte claire d’anticernes pour délimiter les contours de ce que l’on appelle habituellement l’eyeliner ailé. Contrairement à ce que vous avez sans doute l’habitude de faire, il ne faut pas remplir ladite aile, mais se contenter d’en créer la forme, puis d’estomper la matière vers l’extérieur pour la mettre en valeur.

De façon très subtile – mais pas si transparente – le regard s’agrandit considérablement sans avoir l’air d’être trop maquillé. Une technique 'naturelle' parfaitement adaptée à la saison estivale.