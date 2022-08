Le TikTok beauté de la semaine : l'anti-mascara ou comment transformer son mascara en fard à paupières.

Le résultat est clairement bluffant et même digne des plus grands défilés de certaines maisons de couture. Reste que ces mises en beauté ne semblent pas convenir au quotidien du commun des mortels, bien qu'elles fassent sans doute leur effet pour des soirées placées sous le signe du glamour et de l'extravagance. On reconnaît également la créativité dont font preuve celles et ceux qui ont adopté ce geste beauté qui, en prime, peut être considéré comme une sorte d'upcycling ("recyclage par le haut").

Des formes géométriques les plus simples (encore faut-il être un minimum habile) aux figures les plus complexes, comme le fameux papillon dont la Gen Z ne semble plus pouvoir se passer, nul doute que ce Tok beauté va encore générer de nombreuses vidéos sur le réseau.