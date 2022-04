Le TikTok beauté de la semaine : comment échapper au "cakey make-up" ?

La fin du port du masque obligatoire a permis aux femmes et aux hommes de renouer avec une routine beauté d'avant pandémie et avec un maquillage plus prononcé. Résultat, le fameux "cakey make-up" ou "cakey face" a refait surface, poussant les TikTokeurs les plus avertis a révélé leurs astuces pour éviter une telle déconvenue. On vous dit tout !