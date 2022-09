Le "Ticket climat", une mesure qui favorise les transports en commun et qui se répand en Europe

Là encore, l’objectif de cette expérimentation qui prend fin ce mercredi 31 août visait à réduire l’impact environnemental des déplacements au sein du pays. Selon des chiffres de l’association allemande des transports en commun VDV relayés par l’AFP, elle aurait permis d’économiser 1,8 million de tonnes de CO2. Plusieurs élus plaident d’ailleurs pour son prolongement. Et ils pourraient bien obtenir gain de cause, compte tenu de la hausse des prix des carburants.

C’est d’ailleurs principalement pour contrer l’inflation et l’impact sur le pouvoir d’achat de ses habitants que l’Espagne a pris la décision de se lancer à son tour. À partir du 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 2022, le pays ibérique rendra certains tickets gratuits, notamment pour les lignes régionales et les trains de banlieue. Une offre qui devrait profiter à 75 millions de voyageurs, d’après des estimations de la Renfe, compagnie ferroviaire espagnole nationale. Selon des informations du journal espagnol El Pais :

"les économies réalisées au cours de cette période pourront aller jusqu’à 370 euros par personne à Madrid et 330 à Barcelone".

Si l’accent est principalement mis sur l’inflation et la volonté de donner un coup de pouce aux citoyens pour soulager leur porte-monnaie, cette initiative prend aussi le parti d’éloigner les usagers de la voiture au profit du train. "Les entités de quartier et les municipalités estiment que la mesure est beaucoup plus appropriée que la subvention de l’État de 20 centimes sur le carburant et qu’elle incitera les gens à abandonner la voiture pour favoriser un environnement durable", indique d’ailleurs le même article d’El Pais.