Le thread : One Piece Red, la critique

GOOD : Les chansons

Et oui, pour un film One Piece, ça peut être surprenant. Le personnage d’Uta ("chanson" en japonais) est central et la voix de la chanteuse Ado lui fait honneur ! On tape du pied, on bouge son popotin. Même durant l’écriture de ce thread. Qu’on soit familier ou non avec le milieu de la J-POP, ça fonctionne, c’est dynamique.

GOOD : L’animation