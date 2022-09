Le thread : les associations du Zevent 2022

Il fallait dès lors tout repenser, et l’idée est venue de proposer aux spectateurs une liste d’associations œuvrant pour l’écologie. De cette liste, les viewers ont dû en choisir cinq pour cette édition 2022 ! Cinq associations ont donc été choisies : la WWF, SeaShepherd, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), Time for The Planet et The Sea Cleaners. Elles se partageront les dons récoltés et on vous les présente aujourd’hui.