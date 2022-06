Le thread : le mercato des classiques du manga et de l’anime

Dans un autre registre, on apprenait le décès de Kentaro Miura, auteur du sérénissime Berserk. Après un an de deuil, les fans peuvent se réjouir ! Koji Mori, bras-droit de Miura, est le seul à connaitre la suite et la fin du manga.

“J’essaie de restituer l’histoire de la façon la plus détaillée possible, et uniquement les épisodes racontés par l’auteur seront publiés”, a-t-il déclaré.

Le prochain chapitre (sans Miura aux manettes) sera publié le 24 juin dans le magazine japonais Young Animal.