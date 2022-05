Le Thread : Goku Day – Comment Dragon Ball a influencé les mangas

2) Les personnages emblématiques.

A ce titre, Freezer, considéré par beaucoup comme LE méchant par excellence. Il incarne le mal absolu et a inspiré de nombreux antagonistes. On pourrait le comparer à All for One (My Hero Academia), Sukuna (Jujutsu Kaisen), et dans une certaine mesure Madara dans Naruto ou encore Nnoitra de Bleach (Aizen étant vraiment mesuré comparé à l’arrancar borgne).