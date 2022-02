Le thread : Bioshock bientôt adapté en long-métrage !

Si les jeux ont reçu de très bons retours à leurs sorties respectives, qu’en sera-t-il de l’adaptation ?

Et bien, tout d’abord, rassurez-vous ! La production est chapeautée non seulement par Netflix, mais aussi par Take-Two Interactive (qui détient Rockstar !) et 2K Games. On peut donc espérer que la production ne soit pas totalement hors sujet et reste pertinente.