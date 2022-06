A 21h30, ça y est, les fans de cartes mères et de barrettes de RAM sont en liesse : il y aura le PC Gaming Show. Si c’est le même format que les années précédentes, prévoyez environ 3 heures de conf. Et envoyez un sms à votre patron en prétextant une impossibilité de travailler le lundi.

Plus sérieusement, le PC Gaming Show est connu pour être une conférence très dense en informations et annonces. On peut y retrouver une nouveauté claquée au sol comme on pourrait y retrouver, je ne sais pas, la date de sortie de Silksong (imagine).