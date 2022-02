Le thème d’amour de Star Wars composé par John Williams sublimé par un studio d’animation

Il y a trois ans, à l’occasion de la sortie de l’album Across the stars, qui rassemble les plus belles partitions de John Williams – dont certaines réorchestrée pour l’occasion – et qui réunit John Williams à la baguette et la violoniste Anne-Sophie Mutter, le label Deutsche Grammophon s’est associé au studio d’animation Backyard Society et livre un magnifique clip du thème d’amour qui donne son titre à l’album, Across the stars. Une vidéo que nous vous invitons à revoir, à l'occasion des 90 ans de John Williams ce mardi 8 février.

Véritable légende d’Hollywood, John Williams est très certainement le compositeur de musiques de film le plus connu et le plus important de notre époque, auteur de musiques et thèmes iconiques que tout le monde connaît et reconnaît dès les premières notes, de la Marche Impériale au thème d’Hedwige, en passant par le thème bouleversant de la Liste de Schindler ou la partition des films Jurassic Park, John Williams a marqué de son emprunte l’univers cinématographique.