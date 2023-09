Le Théâtre National se met au vert à Bertrix pour trois « Jours de fête »

Dans la première scène, le personnage de Bernard Couchard est surpris le nez plongé dans l’imposant décolleté d’Alexandrine. Très vite les choses se compliquent et comme dans tous les vaudevilles, les portes claquent, les amants se planquent dans les placards et les situations rocambolesques s’enchaînent à un rythme effréné. Le texte aurait pu voir le jour il y a un peu plus d’un siècle sous la plume de Georges Feydeau ou d’Eugène Labiche. Le nom de son auteur – Roger Dupré – le laisse même supposer et pourtant, c’est sous ce nom d’emprunt que se cache Léonard Berthet-Rivière, à l’écriture et à la conception d’un spectacle étonnant.

Léonard Berthet-Rivière et Muriel Legrand sont deux acteurs " attablés ". Assis à la table de travail, le texte entre les mains, ils incarnent les treize personnages de la pièce, voyageant d’un trait de caractère à l’autre, jonglant avec le peu d’éléments dont ils disposent. Trois fausses moustaches, quelques ballons de baudruches, un faux bras et deux sèche-cheveux suffisent à nous emporter dans une cascade de quiproquos à travers laquelle les comédiens, texte en main, finiront par se perdre. L’intrigue du vaudeville passe au second plan. Le public observe le duo se débattre pour faire exister un texte et ses personnages. La lecture devient spectacle. La comédie de boulevard se met à table et la recette est explosive !

Léonard Berthet-Rivière au micro de François Caudron