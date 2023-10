Le Théâtre Les Remparts part en tournée avec "La Casa de Popol"

"La Casa de Popol", une comédie en deux actes de Nicolas Neysen. L'idée de l'auteur est de construire une pièce immersive dans la tradition du huis clos ! La pièce se veut avant tout une comédie légère et drôle dans laquelle les deux camps se font face, et où les protagonistes quels qu’ils soient, ne savent pas véritablement comment s’y prendre et commettent gaffe sur gaffe. Précisons encore que l’action se déroule à Bruxelles et qu’à ce titre, tant les personnages que les échanges sont véritablement marqués par une forme de belgitude bien singulière. En tournée en provinces de Liège, Namur, Brabant wallon et Luxembourg. Et notamment le 18 novembre au Centre culturel des Roches à Rochefort au profit de l'opération VFL.