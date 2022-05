Le Théâtre Le Public célèbre les 70 ans de carrière de Jacqueline Bir

La comédienne Jacqueline Bir, 87 ans, fêtait ce 30 avril ses 70 ans de scène sur celle du Théâtre Le Public, dans un spectacle hommage : "Jacqueline Bir, septante saisons de théâtre".

Née à Oran, en Algérie, Jacqueline Bir rencontre au Conservatoire de Paris le comédien Claude Volter. Ils se marient et s'installent à Bruxelles en 1957, puis fondent un théâtre, la "Comédie Claude Volter", à Woluwé-Saint-Pierre.

En septante ans, Jacqueline Bir aura interprété plus de 200 rôles : un peu au cinéma et à la télévision, et surtout au théâtre, notamment dans Home de David Storey (1972), "Oscar et la Dame rose" d'Éric-Emmanuel Schmitt (2004) et "Savannah Bay" de Marguerite Duras (2010). Dernièrement, on a pu la voir en SDF dans "La dame à la camionnette" et en ancienne secrétaire du régime nazi dans "A german life".

Samedi 30 avril, au Théâtre Le Public, des comédiens, metteurs en scènes et proches de l'actrices sont venus rendre hommage à sa carrière autour de témoignages et archives photos commentées par Jacqueline Bir. La soirée présentée par Alain Leempoel et Pietro Pizzuti a été vu en direct par plus de 2000 spectateurs sur Facebook et Vimeo.

Vous pouvez revivre l'événement sur la vidéo ci-dessous :