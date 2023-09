Le Théâtre du Peigné à Verviers, un nouveau lieu culturel dans une salle liée au passé textile de la Ville.

C’est l’un des rares témoins de l’activité syndicale à l’apogée du textile verviétois ; le Théâtre a été construit par le riche Syndicat du Peigné – le peignage étant l’un des traitements de la laine – pour des activités réservées à ses affiliés. Devenu propriété de la Mutualité Neutre mais laissé à l’abandon si ce n’est pour servir de réserve à un commerce, il a été racheté en 2014 par les frères Mourad, Christophe et Joseph, voisins d’en face de la salle, mais surtout amoureux de patrimoine et de culture : "notre crainte, explique Joseph Mourad, était de voir un avis d’une agence immobilière sur la façade, et que le futur propriétaire ne soit pas sensible à ce théâtre, à ce patrimoine, et qu’il en donne une toute autre destination ; donc sur un coup de tête, mon frère et moi avons acheté le Théâtre sans savoir ce qu’on allait en faire. Il était dans notre patrimoine, il était sauvé mais comment le réveiller, c’était une autre histoire."