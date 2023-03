Le Théâtre des Doms annonce sa programmation pour le festival Off d'Avignon 2023

Le Théâtre des Doms a dévoilé lundi à Bruxelles sa programmation 2023 dans le cadre de la 57e édition du festival Off d'Avignon, qui aura lieu du 7 au 29 juillet 2023.

Le Théâtre des Doms proposera cette année pas moins de 13 représentations mêlant, entre autres, théâtre, danse, et culture urbaine. Les performances exploreront la thématique des "parcours flamboyants", comme l'explique le directeur du théâtre Alain Cofino Gomez. "Il sera question du parcours de femmes et parfois d'hommes dont le cheminement témoigne de notre capacité à transformer de cruelles réalités en expérience que l'on peut partager pour le bénéfice de tous et toutes." Dans le cadre du Focus International organisé par l'Institut français à l'occasion du Festival d'Avignon, 5 spectacles seront joués ou sur-titré en anglais le 11 juillet.

Le Théâtre des Doms proposera également le 20 et 21 juillet, en partenariat avec la SACD Belgique, un "Jardin des Futurs", espace de rencontre et de réflexion animé par la metteuse en scène Alyssa Tzavaras et tournant autour de la question du parcours des femmes dans le champ du spectacle vivant. La billetterie en ligne s'ouvrira le 15 juin 2023 et proposera des tarifs allant de 7 à 15 euros.

Fondé par André Benedetto en 1966, le festival Off d'Avignon est un festival alternatif de théâtre se déroulant chaque année en parallèle du Festival d'Avignon. Il rassemble chaque année plus d'une centaine de lieux - dont le Théâtre des Doms - qui construisent de manière indépendante leur programmation.