Le Théâtre de Namur dévoile sa programmation en collaboration avec le CCN

Le Théâtre de Namur a dévoilé mardi la programmation de sa prochaine saison. Pour la première fois, le lieu s’associe au Centre culturel namurois (CCN), situé aux anciens Abattoirs de Bomel.

Directrice du Théâtre de Namur depuis tout pile un an, Virginie Demilier a pu cette fois apporter sa touche à la programmation, nouveautés à la clé. La plus importante est donc ce jumelage avec le CCN. Concrètement, l’idée est de proposer des "expériences prolongées" en parallèle aux pièces et événements se déroulant au théâtre.