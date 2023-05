Le Théâtre de Liège dévoile sa nouvelle saison, la dixième au sein de l’Emulation

Cette saison 2023-2024 est la dixième saison du Théâtre de Liège depuis son installation au sein du bâtiment de l’Emulation, le 30 septembre 2013. En dix ans d’activité, le Théâtre de Liège a proposé plus de 2180 représentations et accueilli plus de 500.000 spectateurs. Un bilan très positif donc pour présenter une nouvelle saison riche d’une trentaine de spectacles et de deux festivals : Pays de Danses, biennale de danse contemporaine et Corps de Textes, festival de littérature.

Bien ancrée dans son époque, cette dixième saison du Théâtre de Liège abordera notamment la question du patriarcat à travers différents personnages de femmes avec, en ouverture, une version inédite d’Andromaque, une des grandes tragédies de Jean Racine. Et c’est Yves Beaunesne, de retour après avoir présenté le spectacle inaugural du Théâtre de Liège en 2013, qui en signe à nouveau la mise en scène.

La question de la transition écologique est également abordée au travers de deux spectacles "no travel", littéralement des spectacles qui ne voyagent pas, qui sont recréés là où ils sont joués. Il s’agit du spectacle de danse "Jérôme Bel" et de "Une pièce pour les vivants en temps d’extinction", reprise par le Collectif liégeois Mensuel. "Ce sont des spectacles qui ont été conçus non pas comme exemple mais plutôt comme des expérimentations. Dans le spectacle repris par le Collectif Mensuel, l’électricité est par exemple produite en direct sur le plateau. Mais ces spectacles traitent aussi sur le fond, de sujets liés à la transition écologique" précise Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège.