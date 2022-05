Le Théâtre de Liège dévoile sa nouvelle saison après deux années confinées

Délivré de toute restriction sanitaire, le Théâtre élargit les horizons : "Durant ces deux ans, on a eu la possibilité de se réinventer, on a fait des conférences en lignes, des spectacles filmés et de l’accompagnement de créations. Mais le grand manquement, c’était le rapport au public et le partage avec les citoyens, témoigne Edith Bertholet, directrice de la programmation. Notre volonté, c’est de 'décloisonner', d’ouvrir, de s’adresser à tout le monde, et d’accueillir des spectacles qui viennent de Pologne, de Suède… et de Belgique. C’est une manière d’ouvrir les imaginaires et les moyens de penser. Je pense que le grand enjeu c’est que le théâtre (re) devienne un endroit qui permet plusieurs réflexions et plusieurs manières de penser le monde. C’est évident que les citoyens doivent se sentir concernés à nouveau. C’est un enjeu pour tout le monde."