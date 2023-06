Le théâtre de l’Ancre plante son chapiteau au BAD Festival de Charleroi : découvrez la programmation théâtrale

Tacoma Garage : du 14 au 15 juillet

Prestation hybride mêlant ciné-concert, stand up et vlog théâtral, Corentin Skwara nous raconte son incroyable histoire, celle de son odyssée musicale avec The Sonics.

Un soir, Corentin est présent lors d’un concert de The Sonics, groupe américain du début des années 60 s’étant reformé pour une tournée. Au lieu d’assister une prestation de vieillards fatigués, il est captivé par l’énergie surprenante de ces musiciens seniors qui n’ont rien perdu de leur rock’n’roll. Touché et légèrement ivre, il envoie un mail au manager américain du groupe, exprimant son désir de les filmer lors de leur tournée en Europe. Le manager donne son accord. Cependant, il y a un problème : Corentin n’a aucune expérience en réalisation de films et ne possède pas de caméra ! Malgré cela, poussé par cette impulsion audacieuse, il décide de prendre la route et de vivre une expérience qui le dépasse.