Le théâtre de l’Ancre à Charleroi inaugure une fresque géante

Le Théâtre de l’Ancre à Charleroi a inauguré dimanche en début d’après-midi une fresque géante s’étendant sur six façades et mesurant une cinquantaine de mètres de long. L’idée est de montrer l’ampleur du futur bâtiment du théâtre, dont les travaux devraient débuter dans plus d’un an.

Au printemps dernier, les responsables du théâtre ont présenté le projet architectural du futur bâtiment, dont l’ambition est de refondre le lieu culturel, de l’agrandir mais aussi de faire de celui-ci un espace digne d’un centre scénique comprenant notamment trois salles : la première de 400 places, la deuxième de 130 places et une troisième dédiée aux répétitions. Le tout pour un budget global estimé à quelque 14 millions d’euros. Le futur bâtiment s’étendra sur plusieurs maisons voisines. C’est notamment pour souligner cette extension hors de l’espace actuel du théâtre que ses responsables ont souhaité une fresque. "Ainsi que pour marquer l’entrée de ville comme le fera le nouveau théâtre dans quelques années", a affirmé Jean-Michel Van den Eeyden, le directeur artistique.

Dans quelque temps, le théâtre de l’Ancre devrait recevoir des nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant son futur contrat-programme. Jean-Michel Van den Eeyden a dit espérer de bonnes nouvelles budgétaires pour assurer le fonctionnement de son institution au cours des prochaines années, dont la transition vers le nouveau bâtiment. Le responsable a rappelé par ailleurs qu’une part des 14 millions d’euros nécessaires aux travaux restait à trouver.