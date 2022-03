Le thé est la seconde boisson la plus bue dans le monde (après l’eau, pas le coca) et aurait des bienfaits à n’en plus finir. Est-ce vraiment le cas ?

Remplis d’antioxydants, les trois types de thé viennent tous de la même plante : le théier. Qu’il soit noir, vert ou blanc, le thé est riche en micronutriments bons pour la santé, comme le rappelle Keranews.