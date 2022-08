Le thé est bon pour la peau : acné, relâchement cutané, rides.

Le thé possède d'innombrables vertus pour la santé mais saviez-vous qu'il est également un allié beauté incontournable ? Sous la forme de poudre, d'huile voire de simples sachets, le thé se fait aujourd'hui une place de choix dans la composition de nombreux cosmétiques maison. A consommer sans modération !

Le Do it yourself (DIY) n'en finit plus de séduire. La pandémie, à travers les confinements successifs, a encouragé hommes et femmes à concocter leurs propres recettes de cosmétiques, que ce soit en raison de la fermeture des magasins ou de l'envie de se tourner vers des formules plus courtes et lisibles. Résultat, certains ingrédients jusqu'alors peu connus pour leurs bienfaits pour la peau apparaissent désormais comme des alliés beauté à ne pas négliger. C'est le cas du thé, qui présente de nombreux avantages pour tous les types de peau, notamment les peaux mixtes à grasses.