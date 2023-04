Le tétanos : n’oubliez pas votre piqûre de rappel !

Dans les pays où la vaccination existe, le nombre de personnes touchées par le tétanos est faible. Au sein de l’Union Européenne, le nombre de cas d’infections a d’ailleurs fortement diminué depuis les années 60. Le tétanos touche environ 20 personnes par an en Belgique. "Ce n’est pas grand-chose, mais cela signifie qu’il n’a pas complètement disparu" insiste Dr Charlotte. La maladie touche principalement les personnes âgées et/ou mal vaccinées. A l’inverse, dans les pays où la vaccination n’est pas accessible, tels que les pays subtropicaux et dans certains pays d’Europe orientale, le nombre de cas est beaucoup plus élevé. Pensez donc à faire un rappel si vous partez en voyage.

Le vaccin contre le tétanos : quand, où et comment ?

Le vaccin contre le tétanos existe depuis plus de 70 ans. Il démontre une efficacité et une innocuité quasiment parfaites. Il fait partie du schéma de base depuis 1945 en Belgique. C’est-à-dire que si vous êtes né après 1945, et que vous avez eu une couverture vaccinale classique, il faut simplement faire un rappel tous les 10 ans. Si cela fait plus de 10 ans que vous ne vous êtes plus fait vacciner, il est nécessaire d’aller refaire une dose. Si cela fait plus de 20 ans que vous n’avez pas reçu de doses, il faudra en faire deux, à six mois d’intervalle.