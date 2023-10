Le Testament d’Amélia, célèbre chanson médiévale catalane retraçant l’histoire d’une jeune fille empoisonnée

Céline Scheen nous parle d’une petite mélodie lancinante, une chanson catalane d’origine médiévale, Le Testament d’Amélia, souvent interprétée à la guitare car elle a notamment été arrangée par le compositeur Miguel Llobet.

El Testament d’Amelia tire son origine du Moyen Age et est profondément enracinée dans la tradition musicale catalane, une tradition orale, qui se transmet de génération en génération.

Les chansons traditionnelles orales sont souvent le résultat d’une transmission informelle de la musique, des paroles, et de la culture d’une communauté. Elles sont donc rarement attribuées à un auteur ou à un compositeur spécifique, et elles évoluent au fil du temps, à travers les interprétations et les différentes adaptations.

Cette tradition et cette transmission orale permettent à la musique, et en l’occurrence à cette chanson folklorique, de refléter l’histoire, les valeurs et les émotions d’une communauté, tout en évoluant continuellement avec elle.

La musique et les paroles de cette chanson "El Testament d’Amelia" ne font pas exception, elles vont évoluer et se transformer au fil du temps, tant et si bien que l’on trouve de multiples textes, tous différents en fonction des régions, de l’époque à laquelle il a été écrit ou encore du contexte religieux de cette époque…

Ce qui est commun à toutes les versions, c’est que cette chanson prend la forme d’une lamentation. Mélancolie, amour perdu, trahison, deuil, les thèmes semblent nombreux.

Selon les textes qui sont parvenus jusqu’à nous, la chanson raconterait l’histoire d’Amélia, une jeune femme qui a été empoisonnée par sa belle-mère, qui, jalouse de sa belle-fille, convoitait le mari de cette dernière. Le poison aurait pour effet de "nouer le cœur" de la jeune femme.

Il existe de nombreuses interprétations et de nombreux arrangements. Parmi ceux-ci, Céline Scheen tient à nous faire découvrir deux versions, tout d’abord celle de la soprano Montserrat Figueras et ensuite la version, éblouissante de créativité et de modernité, de Ferran Savall qui n’est autre que le fils de Montserrat Figueras et de Jordi Savall.