Le test du Professeur Bucella : des bonbons à l’azote… liquide

Lorsqu’il est placé dans la bouche du mangeur, le dessert produit des vapeurs qui sortent du nez et de la bouche, donnant son nom au dessert : Dragon Breath. Les céréales trempées dans l'azote liquide ont un goût au fruit, très subtil. Because la rétro-olfaction. Grâce à l’azote liquide qui n’est plus liquide, le gaz s’échappe par la bouche et le nez. On le voit quand vous mangez. Or, dans le conduit nasal, que fait ledit gaz ? Il excite l’épithélium olfactif par l’arrière, donc vous respirez les arômes lorsque le gaz s’échappe de votre nez venant par la bouche. Ça, c’est du concept au carré !

Ces Dragon Breath sont à déguster sur la Grand-Place de Bruxelles et aussi au Docks(bruxsel).