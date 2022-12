Le test du miroir : un moyen efficace pour connaître votre type de peau et en prendre soin!

Prendre soin de sa peau en fonction du type de peau

Peau grasse

Le but premier est de contrôler la production de sébum de la peau sans l’assécher. On bannit les produits contenants de l’alcool car ils sont extrêmement asséchants. Une fois par semaine, on réalise un gommage ou un peeling chimique afin de retirer les cellules mortes de la peau et éviter que les pores ne s’obstruent. Et ce n’est pas parce qu’une peau est grasse qu’elle ne doit pas être bien hydratée, on opte donc pour une crème sans corps gras contenant des agents matifiant comme l’oxyde de zinc.

Peau sèche

On nettoie sa peau avec un nettoyant sous forme d’huile. On applique une crème nourrissante émolliente ou un baume qui va jouer le rôle d’isolant. On évite d’utiliser de l’eau trop chaude et on y va mollo avec le chauffage. Ne pas utiliser de produits contenant de l’alcool et éviter les gommages.

Peau mixte

On prend soin de sa peau en traitant la zone T avec des produits adaptés aux peaux grasses.

