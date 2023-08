Le test de la tasse de café : une méthode pratiquée en entretien d'embauche à connaître.

Cette méthode de recrutement a été inventée par l’Australien Trent Innes, ancien chef d’entreprise chez Xero Australia. Le principe ? Observer ce que le candidat ou la candidate fera une fois l’entretien terminé. Si la personne manifeste sa volonté de débarrasser sa tasse, elle marquera des points. Si elle la laisse traîner sur le bureau, en revanche, cela pourrait bien être rédhibitoire aux yeux du recruteur.

Bien qu'elle puisse sembler anodine de prime abord, cette méthode aurait aidé le boss australien à plusieurs reprises à faire son choix pour retenir (ou écarter) les candidatures qui se présentaient à lui. Et la raison n'est pas difficile à comprendre selon Trent Innes.

Le fait de débarrasser témoigne d'un esprit d'initiative et d'une capacité à s'adapter rapidement à la culture de l'entreprise.

"On peut développer des compétences, on peut acquérir des connaissances et de l'expérience, mais c'est vraiment une question d'attitude", pointe ce dernier dans un entretien accordé au journal The Mirror.