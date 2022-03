"Le terrible Two" : quand bébé n'arrête pas de dire non

Dans ce podcast, Adrien Devyver parle du "Terrible Two" : une période qui débute chez l'enfant vers l'âge de deux ans. Pendant des mois, voire quelques années, de nombreuses émotions traversent son cerveau. Cette phase est souvent comparée à celle de l’adolescence, traversée plusieurs années plus tard. Comment gérer la phase du "non" ? Quelles sont les astuces pour accompagner cette période compliquée, tant pour l’enfant que pour l’adulte ? Dans cet épisode, Adrien s'entretient avec le docteur Audrey Moureau, pédopsychiatre et Jean-Philippe, papa de trois garçons dont Florent, 2 ans.