Le terrain golf du Nahelet aux petits soins pour accueillir une manche du Ladies European Tour

Ce matin, à 9 heures, au golf de Naxhelet, le thermomètre affichait une température de 14 degrés. A la fin de ce mois, le site accueillera le "Mithra Ladies Open", une manche du Ladies European Tour. Il faut que le terrain soir parfait. A différents endroits, l’arrosage est en cours. Bernard Jolly, propriétaire du golf de Naxhelet, explique : "C’est indispensable d’arroser, une année de sécheresse comme celle-ci. Nous nous limitons à arroser les zones où les balles retombent pour limiter l’utilisation de l’eau. Ce n’est pas de l’eau de ville. Ce qui nous coûterait beaucoup trop cher. C’est de l’eau qui est drainée sur l’ensemble du site et qui est récupérée dans un ensemble d’étangs situés autour du terrain. C’est cette eau que nous relançons sur le terrain".

Les joueurs sont sensibles à l’état du terrain

Au niveau amateur, les joueurs et joueuses sont sensibles à l’entretien des parcours. Michèle Jacques, joueuse, explique : "Quand nous sommes sur un bon terrain, nous sommes beaucoup plus à l’aise pour jouer la balle. Nous avons un meilleur jeu. C’est très agréable. Nous avons l’impression de marcher sur un tapis. C’est mieux car lorsqu’il y a des trous, des hautes herbes partout, ça pose problème".

Des exigences élevées pour une compétition internationale

Les exigences sont encore beaucoup plus grandes au niveau professionnel. L’équipe de direction et les jardiniers veulent atteindre la perfection. Françoise Jolly, propriétaire du terrain de golf de Naxhelet, explique : "Il y a un niveau d’exigences très élevé qui est donné par un cahier des charges que nous avons reçu en hiver. La semaine qui précède la compétition, un agronome du tournoi viendra et nous donnera encore des normes plus hautes à respecter pour améliorer la rapidité des greens. Il faut qu’ils soient comme des billards et que la balle roule à toute vitesse".

Un thé de compost

Frédéric Chay, spécialiste en agronomie, scrute le sol dans les moindres détails pour voir si des maladies n’apparaissent pas. Les produits phytosanitaires sont interdits. La vigilance s’impose donc quotidiennement. Un traitement de fond est prescrit une fois par semaine. Frédéric Cahay explique : "C’est un thé de compost. On prend l’humus forestier et on le met dans une aérobie pour le repulvériser sur les greens. Cela ne nourrit pas la plante mais cela promotionne la vie dans le sol qui, elle, va aider la plante à se défendre".

126 joueuses sont attendues fin au golf de Naxhelet. Elles auront beaucoup de plaisirs lorsqu’elles découvriront cet endroit d’exception.