Le ténor Stephen Gould annonce être atteint d’un cancer incurable

Triste nouvelle pour le ténor américain Stephen Gould, âgé de 61 ans, qui vient d’annoncer qu’il souffrait d’un cancer incurable. Dans son communiqué, il a expliqué avoir attendu la fin du Festival de Bayreuth, pour lequel il avait annulé sa participation cette année, pour des raisons de santé.

"J’ai attendu la fin du festival de Bayreuth pour ne pas entraver les efforts considérables et héroïques déployés par l’équipe de cette année 2023", peut-on lire dans un message publié sur le site du ténor américain, qui devait se produire dans trois productions du festival cette année. "On m’a diagnostiqué un cancer des voies biliaires avec des complications. Il s’agit d’un cholangio-carcinome, une maladie mortelle dont le pronostic est de quelques mois à dix mois. Il n’y a pas de remède."

Le ténor, âge de 61 ans, remercie dans son communiqué le Festival de Bayreuth, Gould étant un grand interprète de Wagner et a chanté les opéras du compositeur à de nombreuses reprises à Bayreuth et sur les plus grandes scènes internationales. "Je ne souhaitais pas que quoi que ce soit vienne assombrir les réalisations de cette année, et je suis reconnaissant à Bayreuth de m’avoir enseigné tout ce que j’aurais pu espérer savoir sur l’interprétation des œuvres de ce grand musicien."