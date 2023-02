Le ténor Michel Spyres et son bis qui fait le buzz

"Larry (surnom de Lawrence Brownlee) m’a demandé si je voulais aller au concert de Michael et j’ai évidemment accepté. On était 2 jours avant le concert. Le jour même, il m’a appelé pour me demander si j’étais partant pour chanter un des bis avec eux deux (Michael Spyres et Lawrence Brownlee). Mais rien n’a été confirmé avant qu’on arrive sur place et qu’on en parle avec le chef (David Stern). Nous n’avions pas parlé de qui chantait quel partie. On s’est juste dit que c’était drôle d’improviser tour à tour. Donc on a pas du tout répété. C’était tellement amusant " raconte le ténor à l’affiche de La Sonnambula à Valentine Jongen lors d’une interview.