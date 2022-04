Le ténor du Grand Cactus, Thierry Luthers, tirera sa révérence à la fin de la saison !

Le journaliste Thierry Luthers, prendra sa retraite ce vendredi 29 avril, mais le chroniqueur lui, vous accompagnera dans le Grand Cactus jusqu’à la fin de la saison !

Ce lundi 18 avril, Thierry Luthers, alias Tonton Thierry, a commenté son tout dernier match sur VivaCité, aux côtés de son collègue et ami, Manuel Jous, non sans une petite larme à l'œil. Une émotion partagée également par ses confrères, et les auditeurs qu’il a accompagnés durant de nombreuses années.

Il faut dire que faire ses adieux à l’info, au sport, et au direct, après plus de 40 ans de service, c’est une étape particulière. Thierry, c’est en effet plus de 42 ans de carrière à la RTBF dans le divertissement puis dans le sport, et finalement dans l’humour avec le Grand Cactus.

Thierry, c’est une voix chaleureuse, c’est un puits de sciences, jamais avare d’un complément d’info, ou d’une anecdote. C’est un repère pour tous les auditeurs et téléspectateurs de la grande RTBF.

Durant sa carrière, il a présenté des émissions de jeux et de variétés aussi populaires que "Micro-Défi", "Le Grain de Sable", "Billets doux", deux finales nationales du Concours Eurovision et, surtout, "Copie Conforme", un gros succès dominical mettant en scène des sosies.

En sports, essentiellement en sa qualité de journaliste radio mais aussi TV, il a couvert trois Coupes du monde, deux Euros, et commenté des centaines de matchs de football ainsi que dix championnats d’Europe ou du monde en athlétisme.

On l’a retrouvé aussi durant de nombreuses années, dans la "Tribune" le lundi soir ; il a d’ailleurs fait l’objet d’une émission spéciale ce lundi 25 avril ; le rendez-vous incontournable des amateurs de foot qui attendaient, avec impatience, "les gros dossiers du football belge" abordés par Monsieur Luthers. Il faut dire que Thierry est aussi un grand investigateur ! Il a d’ailleurs cosigné, avec le journaliste Patrick Remacle, le documentaire "Le milieu du terrain", sur les coulisses sombres du football belge.

Et puis, la consécration, dirait Jérôme de Warzée, en octobre 2015, lorsqu’il intègre la bande du Grand Cactus, et s’y fait une place de ténor. Depuis 7 saisons, Thierry est devenu le tonton de tous les membres, mais aussi des fans de l’émission. Ses interventions intéressantes, ses minutes 32 (et plus) ses fous rires inimitables, ses jeux de mots, et ses taquineries, ont fait de lui un pilier de l’émission. Bonne nouvelle donc, Thierry assumera son rôle de chroniqueur jusqu’à la fin de la saison au mois de juin.

Thierry c’est aussi un artiste et un auteur. La musique et l’écriture, ce sont deux passions qu’il compte poursuivre encore très longtemps. Outre ses concerts en hommage à Johnny dans "Thierry chante Johny" ou dans le spectacle plus intimiste "Thierry chante et raconte Johnny", Thierry a une autre vocation, que tout le monde connaît désormais : les tombes des gens célèbres.

En cinq ans, il a publié six ouvrages intitulés "Derniers domiciles connus", le guide des tombes de personnalités belges, aux éditions Luc Pire. Depuis quelques années, il propose aussi des conférences liées à ce thème. Ce mardi 26 avril, il publie ses mémoires dans un ouvrage intitulé "Souvenirs, souvenirs", sorte de film des 42 ans de ses vies professionnelles. L’ouvrage est disponible dès aujourd’hui, dans toutes les librairies ou en ligne sur www.livre-moi.be

Bon vent Tonton Thierry.