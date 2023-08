Le tennis en fauteuil à l’honneur lors du Ath Open.

Du 16 au 19 août, la 22e édition du Ath Open se déroule sur les courts de terre battue du RTC Ath. Un cadre idéal pour voir s’affronter les meilleurs joueurs et meilleures joueuses de tennis en fauteuil, le tennis handisport.

Cette année 50 joueurs et joueuses, venus de 14 pays différents, ont intégré l’un des trois tableaux du tournoi. Les tableaux femmes et hommes mais aussi un tableau "quads", regroupant les personnes ayant au moins trois membres touchés et dont les problèmes de mobilité sont plus importants.

Une belle réussite pour cette compétition qui fait figure de référence du genre en Belgique et qui permet aux plus grands talents belges de pouvoir briller à domicile. C’est ce qu’explique Justin Peraux, 3e joueur belge "c’est l’un des plus grands tournois de Belgique, une partie intégrante de ma saison".

Mais tout n’est pas facile pour le tournoi et son organisation. Jean Dauge, membre du staff, souligne l’apparition de nouvelles contraintes depuis la crise covid (sponsoring, déplacement, etc.) qui viennent s’ajouter aux difficultés logistiques des joueurs. Ces derniers n’étant pas des professionnels, ils doivent limiter leurs congés. Une solution a été trouvée : la finale a lieu le samedi et non le dimanche, ce qui leur permet de reprendre le chemin du travail le lundi.

Des difficultés qui symbolisent la précarité du handisport, le manque de moyens financiers des athlètes et des organisateurs. Pour soutenir, les stars du tennis fauteuil, rendez-vous au RTC Ath : l’entrée y est gratuite et le spectacle garanti !