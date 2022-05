Le tennis a une nouvelle championne : longue vie à la reine Iga

Après une demi-finale en Australie et un triste deuxième tour à Dubaï, Iga Swiatek est devenue, petit à petit, la reine Iga. Depuis la mi-février, c’est simple : la Polonaise n’a pas connu la défaite. 28 matches, 28 victoires, dont 23 sans perdre le moindre set. Sur ses 20 dernières rencontres, elle n’en a d’ailleurs perdu qu’un. Une machine. Sa série de victoires se rapproche même des plus grandes séries du siècle que sont celles de Venus Williams (35), Serena Williams (34) et Justine Henin (32).

Cette forme est d’autant plus impressionnante que la très grande majorité de ces victoires vient des tournois WTA 1000, les tournois les plus importants après les Grands Chelems. En dehors de son forfait à Madrid, Swiatek a remporté les quatre tournois de cette catégorie depuis le début de la saison : Qatar, Indian Wells, Miami et Rome.

Au-delà de ces victoires, ce qui impressionne, c’est la facilité avec laquelle elle ne laisse aucune chance à ses plus grandes rivales. Dans ces quatre finales, Swiatek a perdu moins de deux jeux par set en moyenne alors qu’elle a toujours affronté des joueuses de haut rang. Une domination nette.