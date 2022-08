La pandémie de Covid-19 a permis de se rendre compte que les travailleurs ne sont pas égaux en temps. Un salarié en supermarché se doit de respecter ses heures de travail effectif dans la journée. Un codeur indépendant, lui, pourra ajuster son temps de travail dans la journée.

"Le télétravail a ouvert la brèche : quand vous êtes chez vous, vous ne travaillez pas de la même façon qu'au bureau", commente Isabelle Barth, professeure en management.

"Certains gagnent du temps. Cela a fait voler en éclats notre conception."

La spécialiste interroge le modèle instauré par "l'immense majorité des entreprises" : "Très peu ont cherché à penser de façon différente et globale l'organisation du travail". "On est sur une vision limitante du temps", ajoute la spécialiste. "On n'interroge pas la manière dont on le gère."