Le temps sera de nouveau automnal ce lundi

Pas de véritable changement attendu pour cet après-midi : le ciel restera très nuageux en général, mais on ne peut pas exclure des éclaircies temporaires. Sous les nuages, on pourrait avoir de faibles pluies, voire un peu de grésil en plaine et un peu de neige fondante sur le relief. Les maxima ne dépasseront plus 3 à 5°C en Ardenne, 7 à 8°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, 8°C en Campine, et 9°C dans le Tournaisis et la région bruxelloise ainsi que le long du bord de mer, ce qui reste encore un peu au-dessus des valeurs de saison.