Le temps reste lumineux ce mercredi malgré l’arrivée d’un voile nuageux

Le voile de nuages deviendra de plus en plus épais cet après-midi, mais sans entraver l’impression de beau temps, même si le ciel pourra prendre un aspect laiteux à partir de l’ouest du territoire. Il fera encore bien doux pour la saison et les thermomètres afficheront des maxima de 9 à 10°C entre Saint-Hubert et les Hautes Fagnes, 11°C à Virton et Ostende, 12°C pour le Hainaut et la région d’Anvers, 13°C près de Namur et Bruxelles, et jusqu’à 14°C du côté de Liège.