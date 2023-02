« Le temps qu’il faut à un bébé girafe pour se tenir debout », les larmes qui percent les trottoirs des prisons – au Rideau de Bruxelles

Sur le plateau, Stéphanie Blanchoud et Laurent Capelluto traversent deux monologues particulièrement douloureux et pourtant la mise en scène nous emmène ailleurs. Les personnages apparaissent sur une scène bien trop grande et trop éclairée. Ils vacillent dans des sourires figés, se lancent dans un discours faussement léger avant de se délester du poids qui pèse sur leurs épaules.

" Le parti pris de Diane Fourdrignier avec qui on a vraiment conçu le spectacle, c’était de se dire qu’au lieu d’en faire deux monologues, on va raconter l’histoire de ce frère et cette sœur et plus encore, ça va être à eux de raconter l’histoire de leur enfance, l’histoire de leur mère et où ils en sont aujourd’hui. On navigue donc dans le spectacle de cette sœur et de ce frère qui veulent faire partager aux gens leur histoire douloureuse pour leur permettre de passer au-dessus de ça. "

Stéphanie Blanchoud au micro de François Caudron