"Le temps est assassin" : une série thriller avec Mathilde Seigner et… Jenifer !

Car en plus de retrouver Jenifer et Mathilde Seigner, on pourra également compter sur la présence de Caterina Murino, Grégory Fitoussi et Thierry Godard.

C’est cependant Mathilde Seigner qui mène la barque. Elle incarne Clotilde, seule survivante de l’accident tragique qui a coûté la vie à son frère et à ses deux parents en Corse lorsqu’elle avait 16 ans. Elle revient dans sa famille sur les lieux du drame, 25 ans plus tard, avec son mari Franck (Thierry Godard) et sa fille Valentine, elle-même âgée de 16 ans. A peine est-elle arrivée qu’elle reçoit une lettre de sa mère Palma (Caterina Murino), présumée morte dans l’accident…

► Ne manquez pas les quatre premiers épisodes de ce thriller familial dès ce mercredi 2 août à 20h30 sur La Trois et Auvio.