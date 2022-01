Le Temps du Rêve

L’exposition " Before Time Began ", présentée jusqu’au 29 mai 2022 aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire, concerne l’art aborigène d’Australie. Au cœur de l’histoire culturelle encore vivante la plus ancienne au monde – près de 60.000 ans d’histoire ininterrompue -, il y a le concept de " Rêve ", époque mythique où des êtres ancestraux ont créé les étoiles, l’eau, la terre... Ce concept, qui renvoie à ces esprits, à leurs créations et à leurs voyages, est hors du temps, passé, présent et futur. L’exposition explore le Rêve et la Création, et aussi la naissance de l’art contemporain. " Before Time began " est une citation d’artistes aborigènes, faisant référence au Rêve, et désignant aussi le mouvement à l’origine de l’art aborigène contemporain qui transcrit le Rêve dans les arts plastiques.