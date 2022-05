Cet après-midi, les nuages auront tendance à prendre plus d’ampleur dans le ciel mais nous garderons toujours une impression de beau temps avec de belles périodes ensoleillées. Ce sera donc une belle journée printanière dans l’ensemble. Le vent de sud-ouest se renforcera pour atteindre 50 à 60 km/h en rafales. Les maxima resteront supérieurs aux moyennes de saison et on attend 18°C près du bord de mer, 22 à 23°C en Ardenne, 24°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à Bruxelles, et jusqu’à 25°C pour Virton et Hasselt.