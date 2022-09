Le temps deviendra lourd ce vendredi

Dans l’ensemble, matinée calme et lumineuse puis, cet après-midi le ciel se partagera plus équitablement entre éclaircies et passages nuageux. Ce n’est qu’en début de soirée que des averses atteindront l’extrême ouest du pays avec à la clé quelques coups de tonnerre. Il fera encore sec et très doux pour la saison. On attend 22 à 24°C sur les reliefs, 25°C en bord de mer et 27 à 28°C dans le centre du pays.