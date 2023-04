Le temps des regrets à Charleroi…

En plein doute après la fin du mandat d’Edward Still, Charleroi a retrouvé la joie de jouer, galvanisé par le retour d’un homme, qui à Charleroi plus qu’ailleurs, a appris à repousser, autant ses propres limites, que celles de son club : Felice Mazzu. La déception avalée, le coach s’est présenté à l’interview. Digne mais évidemment déçu : "Quand on voit le parcours sur les cinq derniers mois, et l’état d’esprit des joueurs […]. Les joueurs n’ont rien à se reprocher sur le match d’aujourd’hui. Après une prestation pareille, c’est dommage qu’on n’y soit pas parvenus. Après, le Cercle a fait une grosse saison, et si ce n’était pas nous, c’étaient eux qui devaient y aller."

A Anderlecht, on appréciera. Fier de ses troupes, Mehdi Bayat tirait lui un dernier bilan de la saison, avant de déjà jeter un oeil vers l’avenir : "Depuis que Felice est là on voit un autre Charleroi. Il faut être fier, fier de tout ce qui a été fait depuis la fin de la Coupe du monde. Il faut regarder l’avenir maintenant. Beaucoup de gens veulent parler du passé. Moi, je ne veux plus regarder le passé. On pourra trouver toutes les excuses du monde, dire qu’il nous manquait un point pour les PO2, mais on doit être fiers et regarder vers la saison prochaine. Ce sera très dur parce que ce format de compétition, c’est une horreur. Avoir des équipes qui ne jouent plus jusqu’à la reprise, c’est l’une des plus grandes erreurs du football belge.”

Oscillant entre regrets logiques et fierté d’avoir su se battre jusqu’au bout après un début de saison chaotique, Charleroi range donc, déjà, ses crampons au placard. Avant de lorgner, avec une certaine ambition retrouvée, la saison prochaine. Celle de la confirmation ?