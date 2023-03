"Le temps des décideurs est précieux", les jets privés sont-ils vraiment utilisés à des fins professionnelles ?

Cette prise de parole n’a pas manqué de faire réagir certains écologistes sur les réseaux sociaux qui ont reproché à Jean-Baptiste Djebbari son "mépris de classe" et sa déconnexion face aux réalités du changement climatique.

"En quelques mots, l’idéologie libérale résumée : les plus riches ont un temps plus précieux que les autres. À ce titre ils peuvent et doivent aller plus vite. Qu’importe qu’ils polluent, provoquent des accidents, déciment le climat. C’est précis. Et c’est tout ce qu’on ne veut plus !", a déclaré sur Twitter David Belliard, adjoint écologiste à la maire de Paris.

Aurélien Taché, député EELV, a quant à lui répondu au ministre que "personne ne méconnaît le fonctionnement du monde actuel" mais selon lui, "certains ne s’y résignent pas et aspirent à le transformer".