Le temps d'une histoire : portrait de Marcel Pagnol, un documentaire rare à découvrir sur La Trois

Pour ce dernier numéro de la saison, Patrick Weber vous propose un portrait de Marcel Pagnol.

Comment oublier les bartavelles de La Gloire de mon père ? La savoureuse partie de cartes de la Trilogie marseillaise ? L’émouvante tirade du boulanger à la Pomponette ? Réservoir à dictées pour plusieurs générations d’écoliers, records d’audience à chaque rediffusion télévisée, l’œuvre littéraire et cinématographique de Pagnol appartient au patrimoine culturel français.

Et pourtant, pas l’ombre d’un grand documentaire. Ce parleur insatiable, génie multiple et prolifique, méritait mieux que ce silence. Au fil de ses œuvres, carnets, journaux intimes, notes et souvenirs, on découvre un homme ambitieux, téméraire et sûr de ses idées, qui menait chaque projet à terme, sans jamais se soucier du qu’en-dira-t-on. Un incorrigible curieux et un éternel enfant.

A l’appui de nombreuses archives inédites, d’extraits de films, romans, pièces de théâtre et du précieux soutien de son petit-fils, ce film rend hommage à ce grand auteur populaire, qui fit de sa vie une œuvre et de son œuvre un projet de vie.