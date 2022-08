Le Temps d'une Histoire : Elle s'appelait Grace Kelly

Pour la 1ère émission de la rentrée, Patrick Weber revient sur l'anniversaire des 40 ans de la mort de Grace Kelly.

Considérée comme l'une des plus belles actrices de son époque, Grace Kelly fait encore rêver. D'elle, on sait tout. Sa carrière d'actrice et son mariage avec le prince Rainier jusqu'à sa mort tragique dans un accident de voiture en 1982. Mais que peut-on encore raconter sur cette star mythique ? Ce documentaire raconte la vie de Grace de Monaco comme on ne l'a jamais racontée : à travers le regard de ses proches et de ceux qui l'ont aimée et fréquentée - sa famille et ses amis.

A voir ou revoir sur la Une le vendredi 02 septembre à 22h15. Et à revoir sur AUVIO durant 90 jours