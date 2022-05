Le Temps d'une Histoire - Cannes 1939 - Le Festival n'aura pas lieu

Le premier festival de Cannes n'a pas eu lieu, mais il a existé́. A travers ce film, nous envisageons de montrer que le non-lieu possède une valeur historique. S'intéresser aux évènements avortés de l'Histoire peut paraître déroutant, notamment au regard de notre contexte mémoriel. Pourtant, cette démarche peut être créatrice d'un véritable récit. Ce documentaire propose de rejouer l'enchaînement des faits qui ont conduit à l'annulation de la première édition de festival de Cannes en 1939. Imbriquant étroitement politique, histoire et cinéma, ce film fait le pari inattendu de raconter un événement qui ne s'est jamais tenu. Véritable plongée dans le contexte et dans l'imaginaire de l'époque, c'est un film qui porte un regard tranchant sur l'imbrication entre politique et cinéma dans un contexte de guerre froide.

A voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi 20 mai à 22h40 sur la Une. A revoir sur AUVIO durant 90 jours