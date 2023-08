Le temps additionnel encore rallongé : une nouvelle décision prise contre l’intérêt des joueurs

Si Mikel Arteta semble être favorable à l’allongement du temps additionnel, expliquant que les équipes allaient désormais "y réfléchir à deux fois", son avis est loin d’être partagé. De son côté, Pep Guardiola a été très clair sur le sujet. "Les instances du football décident toujours des choses sans notre consentement, pour eux c’est parfait, nous, on ne doit rien dire à part subir les choses. Ils prolongent les matchs pour les buts. Si le score est de 4-3, vous mettez 45 secondes pour sept buts, demain matin à 9 heures, je serai encore ici pour le match."

Alors que Kevin De Bruyne a expliqué que cela n’avait "aucun sens", Raphaël Varane a publié un communiqué dans lequel il a exprimé toutes ses craintes. "Nous (les joueurs) partageons nos inquiétudes depuis de nombreuses années maintenant qu’il y a trop de matchs, que le calendrier est surchargé et qu’il est à un niveau dangereux pour le bien-être physique et mental des joueurs. Malgré nos commentaires précédents, ils ont maintenant recommandé pour la saison prochaine : des matchs plus longs, plus d’intensité et moins d’émotions à montrer par les joueurs. Nous voulons juste être en bonne condition sur le terrain pour nous donner à 100% à notre club et à nos supporters. Pourquoi nos avis ne sont-ils pas entendus ?"

Si l’impact d’une telle mesure est encore à démontrer, le cynisme des instances dans leur globalité et leur manque de dialogue avec les principaux concernés ne peut que décevoir les derniers romantiques du jeu. Et tant pis si les joueurs se blessent encore plus souvent. Le principal, c’est qu’ils rapportent de l’argent, non ?